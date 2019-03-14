Первый канал не станет показывать фильм об обвинении Майкла Джексона в педофилии

«Первый канал» собирался показать в эфире документальный фильм о певце Майкле Джексоне под названием «Покидая «Неверленд», однако изменил свои намерения, пишут «Ведомости».

Ожидалось, что две части фильма выйдут на «Первом канале» 15−16 марта, из-за ограничений по возрасту их планировалось показать после полуночи. Пресс-служба канала заявила, про показ перенесен в интернет.

«Покидая «Неверленд» был снят по заказу американской телекомпании HBO. Премьера картины состоялась в начале года на кинофестивале «Сандэнс», сам канал показал его в начале марта.

«Неверленд» в названии картины — знаменитое ранчо Джексона, где постоянно гостили множество маленьких детей. В фильме двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что Джексон совратил их, когда они были маленькими детьми.

В США картина вызвала большой скандал: некоторые фанаты певца обвинили создателей фильма в клевете, другие после его просмотра писали в соцсетях, что больше не будут слушать песни Джексона. Семья музыканта подала в суд на HBO, потребовав взыскать с компании 100 млн долларов компенсации.

«Премьера фильма спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации «Первый канал» принял решение перенести российскую премьеру фильма на свои интернет-ресурсы», — говорится в заявлении канала. До 20 марта фильм будет доступен для просмотра бесплатно.