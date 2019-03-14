Первый канал не станет показывать фильм об обвинении Майкла Джексона в педофилии

Ожидалось, что две части фильма выйдут на «Первом канале» 15−16 марта, из-за ограничений по возрасту их планировалось показать после полуночи. Пресс-служба канала заявила, про показ перенесен в интернет.
«Покидая «Неверленд» был снят по заказу американской телекомпании HBO. Премьера картины состоялась в начале года на кинофестивале «Сандэнс», сам канал показал его в начале марта.
«Неверленд» в названии картины — знаменитое ранчо Джексона, где постоянно гостили множество маленьких детей. В фильме двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что Джексон совратил их, когда они были маленькими детьми.
В США картина вызвала большой скандал: некоторые фанаты певца обвинили создателей фильма в клевете, другие после его просмотра писали в соцсетях, что больше не будут слушать песни Джексона. Семья музыканта подала в суд на HBO, потребовав взыскать с компании 100 млн долларов компенсации.
«Премьера фильма спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации «Первый канал» принял решение перенести российскую премьеру фильма на свои интернет-ресурсы», — говорится в заявлении канала. До 20 марта фильм будет доступен для просмотра бесплатно.