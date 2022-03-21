21 марта
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Жизнь

Первый канал прокомментировал инцидент с плакатом в прямом эфире новостей

Поступок сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которая ворвалась в кадр с плакатом, заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов расценил как предательство.

В прямой эфир Первого канала попала женщина с плакатом.
В прямой эфир Первого канала попала женщина с плакатом.
интернет.

С его слов, до случившегося Овсянникова говорила по телефону с английским посольством, а сразу после инцидента у входа в телецентр уже стоял ее адвокат.

«Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты, — так вот предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно», — заявил Клейменов.


Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая во время вечернего эфира программы «Время» развернула плакат с пацифистскими лозунгами.

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