Первый канал прокомментировал инцидент с плакатом в прямом эфире новостей

С его слов, до случившегося Овсянникова говорила по телефону с английским посольством, а сразу после инцидента у входа в телецентр уже стоял ее адвокат.

«Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус — кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты, — так вот предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно», — заявил Клейменов.



Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая во время вечернего эфира программы «Время» развернула плакат с пацифистскими лозунгами.