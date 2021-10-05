Первый киноэкипаж. Что известно о предстоящем полете российских актеров в космос

Шипенко и Пересильд впервые в истории будут снимать фильм не в кинопавильоне, а на орбите Земли.
Юлия сыграет хирурга, который отправляется за пределы Земли во имя спасения космонавта.
С актрисой и режиссером на космическую станцию полетит Герой России Антон Шкаплеров. За его плечами 533 суток, проведенных в невесомости. Дважды он работал и в открытом космосе.
Отмечается, что Шкаплеров, Пересильд и Шипенко направляются на МКС без бортинженера. Эту роль они возьмут на себя.
Участники «экспедиции» полетят на «Союзе МС-19». Корабль оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек.
«Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш „Союз“ оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды», — отметил Шкаплеров.
Неземное путешествие Юлии Пересильд и Клима Шипенко, по предварительной информации, продлится не меньше 12 суток.
На МКС актеры попадут примерно через 3,5 часа после выхода на орбиту (путь до нее составляет 9 минут).
Ранее altapress.ru писал, что первые дни на станции «новенькие» космонавты могут испытывать тошноту, отеки лица, мигрени и приливы крови к голове.
«После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости», — рассказал замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.