5 октября 6°C
﻿
Жизнь

Первый киноэкипаж. Что известно о предстоящем полете российских актеров в космос

  1. Зачем актеры летят в космос?
  2. Кто сопровождает съемочную группу?
  3. Какой у космонавтов-первопроходцев корабль?
  4. Сколько времени экипаж проведет на космической станции?
  5. С какими «неожиданностями» могут столкнуться киношники?

5 октября кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на МКС с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Российская газета». Рассказываем, для чего киношники затеяли космический эксперимент и сколько он продлится.

1
Зачем актеры летят в космос?

Шипенко и Пересильд впервые в истории будут снимать фильм не в кинопавильоне, а на орбите Земли.

Юлия сыграет хирурга, который отправляется за пределы Земли во имя спасения космонавта.

2
Кто сопровождает съемочную группу?

С актрисой и режиссером на космическую станцию полетит Герой России Антон Шкаплеров. За его плечами 533 суток, проведенных в невесомости. Дважды он работал и в открытом космосе.

Отмечается, что Шкаплеров, Пересильд и Шипенко направляются на МКС без бортинженера. Эту роль они возьмут на себя.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
roscosmos.ru
3
Какой у космонавтов-первопроходцев корабль?

Участники «экспедиции» полетят на «Союзе МС-19». Корабль оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек.

«Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш „Союз“ оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды», — отметил Шкаплеров.

4
Сколько времени экипаж проведет на космической станции?

Неземное путешествие Юлии Пересильд и Клима Шипенко, по предварительной информации, продлится не меньше 12 суток.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
roscosmos.ru

На МКС актеры попадут примерно через 3,5 часа после выхода на орбиту (путь до нее составляет 9 минут).

5
С какими «неожиданностями» могут столкнуться киношники?

Ранее altapress.ru писал, что первые дни на станции «новенькие» космонавты могут испытывать тошноту, отеки лица, мигрени и приливы крови к голове.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
roscosmos.ru

«После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости», — рассказал замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка
Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость