Первый локдаун в России: в Бурятии на две недели вводят жесткие ограничения из-за ковида

Власти республики вводят в регионе жесткие ограничительные меры с 27 июня по 11 июля из-за обострившейся эпидобстановки в условиях пандемии. Об том со ссылкой на оперштаб Бурятии сообщает ТАСС.

«Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», — говорится в сообщении.

Локдаун. pixabay.com.

Более того, жесткие ограничения коснуться несовершеннолетних детей до 14 лет. Им можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. В места массового отдыха допуск ограничат. Изменения коснуться в том числе таких направлений, как озеро Байкал и озеро Щучье.

В оперштабе отмечают, что рост числа заболевших ковидом начал наблюдаться в конце мая. В начале месяца ежедневный прирост количества инфицированных коронавирусом составлял 25 человек. В июне он увеличился до 110 и выше.

Красная зона. Коронавирус. altairegion22.ru

Ранее сообщалось, что Бурятия стоит на втором месте после Москвы по росту заболеваемости COVID-19 среди всех регионов России. В связи с этим на прошлой неделе уже были введены ограничения: закрылись бассейны, СПА-комплексы, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, парки, скверы.

Кроме того, приостановили работу лагеря дневного пребывания, а предприятиям и учреждениям дали рекомендацию перевести 30% сотрудников на дистант. Власти республики ввели обязательное требование для общепита: ограничить рабочий день до 21:00 по местному времени, а ТРЦ — до 20:00.

Анализы , коронавирус. архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 42 435 больных COVID-19. Из них 258 — только за последние сутки. От коронавируса с тяжелой сопутствующей патологией умерли 1 066 человек. Из них 20 — за последние 24 часа. В стационарах проходят лечение 2 866. Коечный фонд занят на 92,7%.

В регион завезены все три зарегистрированные в России вакцины: «Cпутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

Всего их поступило 185 050 доз. Первым компонентом привито 162 557 человек, завершили вакцинацию 126 418 человек.