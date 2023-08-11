Первый полет на Луну в истории современной России стартовал. Видео

Ракета «Союз» успешно вывела космическую станцию "Луна-25" на траекторию перелета к спутнику Земли утром 11 августа.

Первый полет станции на Луну в истории современной России.

"Союз" стартовал с космодрома Восточный, Амурская область, передает SHOT.

Лунная станция уже отделилась от разгонного блока и направляется прямиком к цели.

На борту аппарата находится примерно 31 кг научного оборудования, поскольку главная задача миссии - изучение экзосферы, тонкого газового слоя, который окутывает Луну, а также ресурсов воды небесного тела.

Место приземления аппарата - Южный полюс, где довольно сложный рельеф. До этого там не приземлялась ни одна станция в истории. "Луна-25" сядет ближе к северу от кратера Богуславский.

"Луна-25" стала первым в истории современной России лунным аппаратом, сообщает Baza.

Последний раз на спутник Земли отправляли "Луну-24" в 1976 году - тогда станция доставила 170 гр лунного грунта.

Когда прилетит

Выйти на окололунную орбиту "Луна-25" должна 16 августа, а приземлиться - 21 числа.

Эвакуация

Накануне россиян стали эвакуировать из поселка, где упадет первая ступень ракеты от спутника "Луна-25". В зону падения попадают устья пяти рек и район паромной переправы на реке Бурея. Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.

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