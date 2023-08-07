Россиян стали эвакуировать из поселка, где упадет первая ступень ракеты от спутника "Луна-25"

В зону падения попадают устья пяти рек и район паромной переправы на реке Бурея. Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен, указывает bfm.ru.
Где будут жители пережидать эту ситуацию, пока неизвестно.
Причина
«Роскосмос» планирует запустить первую за 50 лет российскую лунную станцию «Луна-25». Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли.
Между тем кроме Луны у Земли обнаружили еще один крошечный спутник.
Известно, что крошечный спутник диаметром всего 15 метров, и это астероид. Для сравнения: самое крупное животное на Земле - синий кит - составляет в длину около 30 метров.
Увидеть невооруженным глазом 2023 FW13 невозможно - он находится в примерно 14 млн км.
А Луна находится от нас всего в 384 тыс. км.