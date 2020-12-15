Первый полет на российских двигателях совершил МС-21 в районе аэродрома в Сибири

15 декабря состоялся первый полет самолета МС-21−310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, говорится в сообщении «Ростеха»

Полет проходил на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала «Иркута» (входит в состав «Ростеха») и продолжался 1 час 25 минут.

Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев.

«Этот полет — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации» — так прокомментировал испытательный полет МС-21 с новыми российскими двигателями гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «хамством» отказ зарубежных партнеров поставлять композиты для нового российского самолета.

Это «просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил — МС-21 не имеет «ничего общего с оборонным комплексом» и речь идет о «недобросовестной конкуренции».

Именно по этой причине, как считает президент, были прекращены поставки композитных материалов для крыла самолета.

Путин добавил, что Россия все равно сделает новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Хотя конкуренты рассчитывают, что из-за срыва поставок они успеют первыми занять «эти ниши и рынки».

О самолете XXI века

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21−300) на расстояние до 6,4 тыс. километров.

Первый полет машина совершила в 2017-м. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируют заменить российскими ПД-14.

Авиастроительная корпорация «Иркут» — разработчик пассажирского самолета МС-21−300. Ранее запуск серийного производства МС-21 перенесли с конца 2019 года на 2020 год.

Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Песнь самолету

В 2017 году Татьяна Рогозина — жена ответственного за оборонку вице-премьера России (на тот момент) Дмитрия Рогозина — записала композицию под названием «Летать», которую посвятила первому полету российского пассажирского лайнера МС-21.

Автором музыки к композиции Рогозиной выступил композитор Андрей Ктитарев, который в прошлом сотрудничал с группой «На-На».