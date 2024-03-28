28 марта
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Жизнь

Первый шаг к шедевру. Барнаульские архитекторы и художники зовут детей в новую творческую студию

Детей и подростков зовут на бесплатные пробные занятия в новую архитектурно-художественную студию «Контур». Как говорят создатели, они развивают творческое воображение и вкус, а значит полезны всем. Обучать ребят будут барнаульские архитекторы и художники.

Юных барнаульцев зовут в новую архитектурно-художественную студию «Контур»
Юных барнаульцев зовут в новую архитектурно-художественную студию «Контур»
contour-barnaul.ru

Упор в программе – на развитии творческого воображения, образного мышления, создании знаний и компетенций в области изобразительного и проектного творчества, формировании профессионального восприятия окружающей среды.

«Мы создаем пространство и формат общения с учениками, где нет неудачных решений, а есть процесс исследования», – отмечают преподаватели барнаульской студии. – Для нас рисунок, скульптура, макет - это средства выражения и познания. Конечно, мы уделяем внимание базовым академическим навыкам – это важнейшая часть образовательного процесса. Хорошее владение различными инструментами позволяет мыслить многогранно».

Горожан зовут на пробные уроки, где можно выполнить творческое здание. Они будут проходить по воскресеньям в 11:00 и 14:00. Чтобы поучаствовать, нужно заранее записаться.

Кто и чему обучит детей

Создатели студии подчеркивают, что занятия нацелены не только на будущих архитекторов. Курсы воспитываютвкус и любознательное отношение к окружающей человека среде.

Архитектор и сооснователь бюро MDVA Дмитрий Индюков будет преподавать рисунок, проектирование, макетирование, лепку детям 10-14 лет. Примерно теми же дисциплинами с этой же возрастной группой займется архитектор Алексей Шпенглер.

Юных барнаульцев зовут в новую архитектурно-художественную студию «Контур»
Юных барнаульцев зовут в новую архитектурно-художественную студию «Контур»
contour-barnaul.ru

Дизайнер и педагог Елена Талецкая погрузит ребят 6-9 лет в цветоведение, декоративное преобразование, а также начнет преподавать им рисунок и декоративно-прикладное творчество.

Художник Лариса Шпенглер будет преподавать графические техники, дизайн костюма, цветоведения для учеников 10-14 лет.

«Контур» - подразделение одноименной детской новосибирской студии, выпускники которой уходят в сферу дизайна, архитектуры и изобразительного искусства. Работы будущих профессионалов барнаульцы могли видеть на масленичной выставке в визит-центре Изумрудного парка.

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