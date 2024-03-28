По дочке на ладошку. Крошечные близняшки родились у жительницы Алтайского края

Жительница Ярового Анастасия Бекк была уверена, что не может иметь детей. Но, вопреки диагнозу врачей, она стала мамой самых крошечных и очаровательных дочек. О непростом рождении малышек, девушка рассказала перинатальному центру «Дар».

Вместо бесплодия — два малыша

Прежде чем стать мамой сразу двух дочек, Анастасии пришлось претерпеть немало трудностей. В 20 лет врачи поставили ей диагноз «бесплодие», и девушка всерьез задумывалась об ЭКО. Но планы пришлось поменять практически в самый последний момент.

«Мы с мужем даже прошли все обследования, но наши отношения не выдержали такой серьезной проверки. Мы развелись. Дальше продолжать смысла не было», - рассказывает героиня.

Через некоторое время Анастасия познакомилась с будущим мужем, и его не испугали многочисленные трудности. Вместе они посетили немало врачей, прошли через множество обследований и анализов. Но тесты на беременность упорно давали отрицательный результат. В конечном итоге врачи заключили - Анастасия не может иметь детей.

«Каково же было мое удивление, когда я, уже совершенно ни на что не рассчитывая, увидела на тесте две отчетливые яркие полоски! Гинеколог и УЗИ подтвердили: беременность 5 недель, два плода. Это было настоящее чудо!» - рассказывает девушка.

Беременная женщина, снимок УЗИ. Фото: freepik, автор Racool_studio.

Быстрее увидеться с мамой

Первое время беременность у будущей мамы протекала хорошо. Но на 24 недели неожиданно возникли серьезные проблемы. «Стремительно укорачивалась шейка матки, и меня экстренно госпитализировали в «ДАР» и поставили пессарий», - вспоминает героиня.

Всего через три недели у Анастасии начались схватки. УЗИ показали, что девушка уже была в родовой деятельности. Но девочкам было еще рано появляться на свет, и акушер-гинеколог попробовал остановить схватки с помощью препаратов.

Лекарства помогли ненадолго, и через два дня у пациентки открылось небольшое кровотечение. Больше тянуть было нельзя, и девушку срочно повезли в операционную.

Во время операции героиня потеряла сознание и очнулась только спустя четыре часа в реанимации — уже мамой двух девочек.

Крошечные близняшки родились у жительницы Алтайского края Перинатальный центр "ДАР"

Две крошки родились на сроке 27 недель и пять дней 4 сентября 2023 года. Ева весила всего 750 граммов и была ростом 32 см, а Тамара - 800 граммов и ростом 35 см.

«Они могли запросто поместиться в две ладошки», - вспоминает Анастасия.

Большое желание жить

После рождения дочерей, началась борьба за их жизнь. Старались не только врачи и мама, но и сами девочки. «С самого рождения они дышали сами с небольшой помощью, на аппарате ИВЛ пробыли всего неделю. Справились мы и с желтушкой, и с пневмонией, и с другими недугами», - рассказывает героиня.

Анастасия вместе с дочерьми пробыла в «ДАРе» четыре месяца. Это время далось девушке тяжело, но ей помогла поддержка мужа, родителей и специалистов перинатального центра.

Крошечные близняшки родились у жительницы Алтайского края Перинатальный центр "ДАР"

«Когда дети находились в реанимации, именно анестезиолог-реаниматолог Александр Печенин разрешил мужу посмотреть на дочек, от чего наш папа не смог удержаться от слез... Для нас это было очень важно, безмерно ему благодарна! А еще через пару дней начался карантин, и любые посещения были под запретом...» - вспоминает Анастасия.

Растут, как положено

Теперь это непростое время осталось позади, и сейчас малышки отмечают полгода со дня рождения. Врачи говорят, что девочки растут здоровыми и даже опережают по развитию своих доношенных сверстников. Ева и Тома пытаются вставать на ножки, сидеть и вести разговоры.

«Конечно, нам предстоит еще длинный путь тщательных обследований и поддерживающей терапии, но главное, что наши малышки живы и с ними все хорошо!» - считает героиня.

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