Первый в 2024 году град застал жителей Алтая врасплох

Град продлился совсем недолго - меньше десяти минут, после чего крупные льдинки тут же растаяли. Сильный ливень быстро сменился мелким моросящим дождиком.
Все же град успел застать врасплох случайных прохожих и даже наделать шуму. Читатели altapress.ru сообщают, что из-за непогоды у некоторых машин сработала сигнализация.
По данным Яндекс.Погоды в последнюю полноценную неделю весны в Барнауле будет только один солнечный день. В остальные дни синоптики прогнозируют дождь и низкую температуру.
Такая погода сохранится до начала следующей недели. 31 мая прогнозируется +16 градусов, облачно с прояснениями.
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