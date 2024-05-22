Первый в 2024 году град застал жителей Алтая врасплох

Погода 22 мая 2024 года удивила барнаульцев своей непредсказуемостью: то дождь, то ветер. А вечером начался настоящий град — первый в этом году.

Град продлился совсем недолго - меньше десяти минут, после чего крупные льдинки тут же растаяли. Сильный ливень быстро сменился мелким моросящим дождиком.

Все же град успел застать врасплох случайных прохожих и даже наделать шуму. Читатели altapress.ru сообщают, что из-за непогоды у некоторых машин сработала сигнализация.

По данным Яндекс.Погоды в последнюю полноценную неделю весны в Барнауле будет только один солнечный день. В остальные дни синоптики прогнозируют дождь и низкую температуру.

Такая погода сохранится до начала следующей недели. 31 мая прогнозируется +16 градусов, облачно с прояснениями.

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