Барнаульский пансионат «Уютный дом» признали лучшим социальным проектом

В декабре прошлого года в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим социальным проектом в сфере социального обслуживания стал пансионат для престарелых людей и инвалидов «Уютный дом». Руководитель — Инна Ермолаева.

Европейский опыт

Идея открыть частный пансионат возникла еще в 1991 году и принадлежит отцу Инны, Леониду Матвеевичу Ермолаеву. Тогда он занимал должность главного психиатра края.

По своей работе Леонид Матвеевич не раз сталкивался с печальной картиной: родственники всеми способами пытались куда-нибудь пристроить своих немощных родителей, лишь бы не оставлять их дома. Некоторые даже пытались отдать пожилых людей в психиатрическую больницу.

Как бы жестоко это ни звучало, понять их можно: старые люди требуют особого внимания, терпения и, что важно, медицинского наблюдения, — рассуждает Леонид Матвеевич. — Нередко детям приходится бросать работу или ставить крест на личной жизни, чтобы ухаживать за престарелыми родителями. Я уже не говорю о морально-бытовых трудностях: специфические запахи в квартире, особое питание, режим и многое-многое другое.

Между тем в европейских странах нашли компромисс. Уход за пожилыми родственниками взяли на себя частные пансионаты. Леонид Матвеевич предложил жителям Алтайского края похожий европейский вариант. Так пансионат "Семейный дом" стал первым частным учреждением для престарелых в Сибири и на Дальнем востоке.

Люди стали активно обращаться за помощью в пансионат, и к 2020 году мест для всех постояльцев перестало хватать. Поэтому Инна Ермолаева решила открыть второй пансионат под названием "Уютный дом" в здании бывшей гостиницы. «Мы искали подходящее помещение, соответствующее всем стандартам, чтобы нашим постояльцам было также уютно и комфортно в нем», — отмечает собеседница.

Чувствовать себя, как дома

Сейчас в пансионате проживает 30 человек. Порядок оформления в «Уютный дом» максимально простой: необходимо предоставить документы и медицинские справки родственника, заключить договор на оказание услуг и оплатить стоимость пребывания.

Руководство пансионата постаралось создать максимально комфортные условия для ухода за пожилыми людьми.

Это удобные палаты, сбалансированное питание, регулярное наблюдение медицинскими специалистами, санитарно-гигиенический уход, проведение развлекательных мероприятий. Но самое главное — коллектив профессиональных, небезразличных людей, которые круглосуточно следят за тем, чтобы нашим постояльцам было хорошо в нашем «Уютном доме, — рассказывает Инна Ермолаева.

В каждой палате есть телевизор, отдельный туалет, душ и умывальник. В комнате могут жить несколько человек, поэтому сотрудники пансионата тщательно подбирают соседей. Ведь важно, чтобы люди могли спокойно жить друг с другом на протяжении всего срока пребывания.

Бабушки и дедушки здесь не остаются в одиночестве. Они общаются, дружат, гуляют, читают. Вместе смотрят фильмы, играют в лото, домино, делают поделки и рисуют. Также к ним регулярно приходит культмассовый работник и волонтеры. На праздники постояльцам готовят яркие концерты, — рассказывают сотрудники пансионата.

Охрана здоровья

В пансионате большое внимание уделяют медицинскому обслуживанию. Всем постояльцам предоставляется дифференцированная медицинская помощь с учетом их состояния здоровья и физических потребностей. «Уютный дом» сотрудничает с лечебными учреждениями города, поэтому пожилые люди получают здесь помощь узких специалистов.

Благодаря высокому уровню медицинских и социальных услуг, здоровье постояльцев значительно улучшается, а их продолжительно жизни увеличивается, замечает директор пансионата.

У нас очень заботливый, неравнодушный коллектив, который оберегает и ухаживает за каждым постояльцем, а директор и руководитель относятся к каждому проживающему, как к родному, — рассказывает Инна Ермолаева.

Особый подход

Инна Ермолаева отмечает, что к пожилым людям нужен особый подход, ведь они требуют повышенного внимания к себе. Это и регулярное общение, которое нужно всем пожилым без исключения, и квалифицированная медицинская помощь. А в случае лежачих больных — круглосуточный уход.

Однако родственники не всегда могут находиться рядом с престарелыми родителями и отдавать им все свое внимание и заботу. Ведь у них есть большое число собственных обязанностей: забота о семье, работа, активная социальная жизнь и прочие обязательства взрослого человека.

Перечень услуг пансионата способен закрыть все потребности престарелого человека. Мы относимся с любовью и теплом к нашим постояльцам и делу, которым занимаемся уже более 14 лет, — объясняет директор пансионата.

Руководство планирует установить спецподьемник для доступного передвижения между этажами малоподвижных постояльцев. А также открыть третий пансионат и уже ищет подходящее по всем стандартам здание.

Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Самое важное - в нашем Telegram-канале