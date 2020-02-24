Первый день Масленицы-2020: как праздновать и что нельзя делать

Первый день масленичной недели в 2020 году выпал на 24 февраля — перенесенный выходной день. Вся неделя для празднующих, по традиции, это период подготовки к самому строгому посту. В это время христиане стараются помириться с близкими, простить обиды. Первый день называется Встреча.

Самый первый день считается встречей праздника. В этот день устраивали ледяные горки, делали чучело, ходили в гости друг к другу и пекли блины. Кстати, часть первых блинов раньше оставляли у медвежьей берлоги, а другую — у дома в дань памяти усопшим.

Масленичная неделя делится на два этапа: с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. В первые три дня можно работать по дому и наводить порядок, а с четверга — уже нельзя. В праздничную неделю нужно веселиться и ходить в гости. Раньше все были уверены, что если плохо отгуляешь Масленицу, то весь год проживешь бедно и скучно.

«Богатырская Масленица» во Власихе Алтайская митрополия

Приметы на Масленицу

Масленица богата на приметы и поверья, с помощью которых можно узнать погоду на ближайшие дни и месяцы, спрогнозировать будущий урожай.

Про погоду

На Масленицу холодно , морозно и дождливо — весной будет хорошая погода.

морозно и дождливо — весной будет хорошая погода. Резко ударили морозы в масленичную неделю — лето будет без засухи.

Много сосулек — примета богатого урожая в этом году.

Дождливая погода на Масленицу — грибы хорошо уродятся.

Про свадьбу

Первый испеченный девушкой блин легко перевернулся — к скорому замужеству; приклеился к сковородке — сидеть «в девках» еще как минимум три года; имеет рваные края — повод сомневаться в женихе; имеет ровные края — жених будет хорошим мужем; румяный — к здоровью , а белый — к болезни; тонкий — к легкой жизни.

Про успех и неудачи

Блины хорошо получаются — к процветанию и благополучию , плохо — к неприятностям и трудностям.

плохо — к неприятностям и трудностям. Если не сжечь все ненужное и поломанное на Масленицу , то старые проблемы перейдут в новый год.

то старые проблемы перейдут в новый год. Блины нужно есть целиком либо рвать руками — если использовать столовые приборы , то это может привлечь неудачу.

то это может привлечь неудачу. Чем больше блинов человек съест на Масленицу , тем счастливее он будет.

Как отметить Масленицу в Алтайском крае

29 февраля в туркомплексе «Сибирское подворье» пройдет фестиваль «Сибирская масленица» — один из самых значимых праздников в сфере событийного туризма Алтайского края. Гостей ждет много развлечений, конкурсов, концерты, скачки, сжигание чучела.

1 марта весну встретят в парке «Лесная сказка» в Барнауле (ул. Энтузиастов, 12). В программе веселые игры и забавы, песни и пляски, проводы зимы и сжигание чучела. Начало в 12:00.