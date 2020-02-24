Первый день Масленицы-2020: как праздновать и что нельзя делать

Самый первый день считается встречей праздника. В этот день устраивали ледяные горки, делали чучело, ходили в гости друг к другу и пекли блины. Кстати, часть первых блинов раньше оставляли у медвежьей берлоги, а другую — у дома в дань памяти усопшим.
Масленичная неделя делится на два этапа: с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. В первые три дня можно работать по дому и наводить порядок, а с четверга — уже нельзя. В праздничную неделю нужно веселиться и ходить в гости. Раньше все были уверены, что если плохо отгуляешь Масленицу, то весь год проживешь бедно и скучно.
Приметы на Масленицу
Масленица богата на приметы и поверья, с помощью которых можно узнать погоду на ближайшие дни и месяцы, спрогнозировать будущий урожай.
Про погоду
- На Масленицу холодно, морозно и дождливо — весной будет хорошая погода.
- Резко ударили морозы в масленичную неделю — лето будет без засухи.
- Много сосулек — примета богатого урожая в этом году.
- Дождливая погода на Масленицу — грибы хорошо уродятся.
Про свадьбу
- Первый испеченный девушкой блин легко перевернулся — к скорому замужеству; приклеился к сковородке — сидеть «в девках» еще как минимум три года; имеет рваные края — повод сомневаться в женихе; имеет ровные края — жених будет хорошим мужем; румяный — к здоровью, а белый — к болезни; тонкий — к легкой жизни.
Про успех и неудачи
- Блины хорошо получаются — к процветанию и благополучию, плохо — к неприятностям и трудностям.
- Если не сжечь все ненужное и поломанное на Масленицу, то старые проблемы перейдут в новый год.
- Блины нужно есть целиком либо рвать руками — если использовать столовые приборы, то это может привлечь неудачу.
- Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.
Как отметить Масленицу в Алтайском крае
29 февраля в туркомплексе «Сибирское подворье» пройдет фестиваль «Сибирская масленица» — один из самых значимых праздников в сфере событийного туризма Алтайского края. Гостей ждет много развлечений, конкурсов, концерты, скачки, сжигание чучела.
1 марта весну встретят в парке «Лесная сказка» в Барнауле (ул. Энтузиастов, 12). В программе веселые игры и забавы, песни и пляски, проводы зимы и сжигание чучела. Начало в 12:00.