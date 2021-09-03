Первое со времен революции венчание потомка династии Романовых пройдет в Исаакиевском соборе

Потомок династии Романовых Георгий будет венчаться с итальянкой Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе Петербурга 1 октября, сообщает ТАСС .

Венчание станет первым после революции 1917 года полноценным, открытым и оформленным в соответствии с ныне действующими нормами исторического российского династического права бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России, уточнил директор канцелярии Российского императорского дома кандидат исторических наук Александр Закатов.

«Венчание гражданина Испании Романова Георгия Михайловича и гражданки Италии Ребекки Беттарини запланировано на 1 октября», — цитирует «Росбалт» пресс-секретаря государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Игоря Стахеева.

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