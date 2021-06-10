Первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение увидят россияне. Меры предосторожности

10 июня можно будет увидеть первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца.

Над Чукоткой Луна полностью закроет центр звезды, а в европейской части страны Солнце будет выглядеть «как надкушенное яблоко», передает РИА Новости со ссылкой на астронома Олега Угольникова.

При такой степени затененности Солнца потемнения не наступит, так что наблюдатель может увидеть частичное затмение, только если посмотрит на звезду в нужный момент.

Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд. Над Сибирью часть Солнца будет скрыта в 19:06.

В Алтайском крае можно будет застать только частные фазы затмения.

На астрономической площадке Барнаульского планетария будет возможность проследить за уникальным явлением с помощью телескопа, но лишь при условии ясного неба.

Меры предосторожности

Смотреть на солнце можно только с мощной защитой глаз. Темные очки, цветное стекло, бинокли и телескопы для этого не подходят. Не спасет глаза и камера телефона, лист белой бумаги или дымчатое стекло.

Рентгенопленка, CD-диски и дискеты также не дают стопроцентной защиты.

В оптиках продают очки с полной защитой от ультрафиолета и специальные фотофильтры для наблюдения за затмением. Также подходят сварочные очки с защитным оттенком не менее 14. Ещё вариант — черно-белые фотоплёнки: непроявленные и со слоем серебра.

Поскольку затмение не будет полным, то сильного потемнения, заметного глазу, не произойдет. Даже в максимальной фазе без светозащитных средств затмение будет не видно из-за ослепительной яркости Солнца. А вот даже быстрый взор на Солнце способен вызвать световой ожог и на долгое время образовать черное пятно, мешающее человеку видеть.