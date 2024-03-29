Первоцветы, мощный паводок, ледоход на Оби. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Затапливать дома и огороды начало в Алтайском крае
Жители алтайского сел Пригородное и Гилев-лог рассказали о паводковой ситуации. Вода уже заходит дома, а огороды стали выглядеть как моря.
В селе Михайловское Михайловского района ввели режим ЧС из-за паводка. Пенсионерке на ул. Карла Маркса затопило дом. Ходит она теперь только в резиновых сапогах.
Мишки проснулись в алтайском заповеднике
Из берлоги на берегу Телецкого озера вышел мохнатый медведь. И поулыбался на камеру. Страданий мишутка никаких не испытывал, а с энтузиазмом искал себе пищу.
Как рассказали в заповеднике, первое время медведи едят труху деревьев, чтобы активировать пищеварительный тракт. После этого они ищут останки павших за зиму животных, прошлогодний кедровый орех и первую зелень. К выходу медведиц с медвежатами часто бывает уже первая трава.
В Барнауле расцвела верба
Еще одна весенняя новость — верба зацвела в Барнауле, причем вовремя. Обычно она распускается в конце марта — начале апреля.
А в заповеднике появились первоцветы.
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