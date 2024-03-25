Эксперт о теракте, прогноз по паводку и «политизированное» здание. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня барнаульцы в 20:00 могут прийти на Мемориал Славы, чтобы почтить память погибших в теракте в «Крокус Сити Холл». Другие новости Алтайская края — в моей подборке.

Эксперт предположил, как мы будем жить после теракта

Алтайский политолог Константин Лукин прокомментировал обсуждение политиками возвращения смертной казни и усиление мер безопасности в свете недавней трагедии. По его личному мнению, закон был бы целесообразен с отсрочкой на тщательное расследование.

На данный момент законопроект еще не внесли на рассмотрение. При этом многие политики уже высказали свое «за».

Напомним, Россия ввела мораторий на высшую меру наказания в 1997 году, после того как вошла в Совет Европы и подписала Конвенцию о защите прав человека.

В Уголовном кодексе осталось понятие смертной казни, но фактически ее не применяют. Это статья 59 УК РФ. Вот как она выглядит:

Смертная казнь, статья 59 УК РФ. consultant.ru

Когда начнется паводок в Алтайском крае

В Алтайском крае раньше других регионов Сибири начали вскрываться реки. При этом точного прогноза по паводку еще нет. Он появится 7-8 апреля.

При этом точно известно, что в Барнауле в районе Оби возникнут проблемы. Достижение опасных отметок, подтопления участков и переливы автодорог также возможны на Катуни в Сростках и на Чумыше в Ельцовке.

Тем временем На автодороге Алейск — Безголосово — К-13 резко поднялись талые воды до уровня моста через реку Алей. На месте установили запрещающие дорожные знаки. Проезд до села Безголосово возможен через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Затон. 2010 год Олег Богданов

Немного «политизированности» добавили в фасад здания в Барнауле

Год назад градостроительный совет со второй попытки согласовал проект общественного здания на ул. Смирнова, 21. К строительству еще не приступили, а внешний вид объекта поменяли.

В этот раз на здании появились балконы, на которые персонал сможет выйти и подышать на свежем воздухе. Обещают, что балконы не будут мешать жителям соседних частных домов.

Витражи на втором и третьем этаже стали крупнее, из-за чего визуально здание изменилось. Также на стены добавили яркие полоски композитных панелей.

Одним показалось, что балконы испортили объект. Другим, что здание теперь выглядит по-детски. А главный инженер «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров решил, что фасада напоминает флаг. «Сразу начинаешь вычислять, какому государству служишь», сказал он.

Новый вариант проекта здания на ул. Смирнова, 21. Мастерская Золотова

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