Первой «жертвой» борьбы против сексистской литературы в Европе стала сказка «Красная шапочка»

В Каталонии прошла акция по выявлению скрытого сексизма. После проверки библиотеки одной из школ в Барселоне с книжных полок исчезло 200 произведений, так как, по мнению проверяющих, в них содержится пропаганда гендерных стереотипов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Утверждается, что в 30% литературы содержатся сексистские высказывания.

В этот список оказалась, например, сказка «Красная Шапочка» и история о святом Георге — популярное произведение среди католиков.

Отмечается, что все 200 книг были изъяты из библиотеки и заменены на менее сексистские аналоги.

Другие школы Барселоны также намерены избавиться от изданий, в которых пропагандируется гендерное неравенство. Глава родительского комитета одной из школ, где планируется пересмотр библиотеки, заявила: «Очень важно, какие книги читают наши дети, потому что традиционная литература иллюстрирует гендерные стереотипы, и хорошо бы иметь книги, которые их сломают».

Мультсериал «Свинка Пеппа». из открытых источников в интернете

Ранее европейские борцы с гендерными предрассудками ополчились на мультфильм о свинке Пеппе. Им не понравилось слово, которое создатели сериала употребили в отношении мамы-свинки.

Лондонская бригада пожарных оказалась недовольна тем, что в одном из эпизодов создатели анимационной ленты использовали в отношении мамы-свинки слово fireman («пожарный»). Они сочли это «устаревшей и стереотипной гендерной формулировкой».