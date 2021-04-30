Первую беременную мумию времен Клеопатры обнаружили исследователи

Рентгеновский снимок показал плод в утробе женщины, которая жила во времена Клеопатры.

С момента обнаружения этой мумии прошло более 200 лет.

Это было в начале 1800-х годов, предположительно в королевских гробницах Фив.

Причина смерти этой женщины неизвестна. Предполагается, что она была из знати — ее тело было тщательно обернуто тканью и имело богатый набор амулетов.

Саркофаг и его содержимое были перевезены в 1826 году в Варшаву, а в 1917 году переданы в Национальный музей, пишет bfm.ru.

В 2021 году группа польских ученых сделала рентгеновский снимок тела женщины и обнаружила, что она была беременна на момент смерти.

Ранее в Египте обнаружили загадочную коллекцию саркофагов, содержащих человеческие мумии, которые были помещены в них более 2500 лет назад. 13 запечатанных саркофагов нашли сложенными друг на друге в колодце глубиной почти 12 метров. Они настолько хорошо сохранились, что первоначальный дизайн и цвета отчетливо различимы.

Личности тех, кто находится в саркофагах, пока остаются загадкой.