Пес - это любовь! Чем удивит барнаульцев пьеса "Чайка" от питерского режиссера в театре кукол "Сказка"

«Такой «Чайки» вы еще не видели», - заявила питерский режиссер Наталья Слащева. Знаменитую пьесу Антона Чехова представили в редком жанре «театр предмета», в котором основной декорацией стали огромные кубики. Предпоказ спектакля прошел на сцене алтайского театра кукол «Сказка».

Такая разная и настоящая

«Чайка» - одна из самых популярных пьес в мире. С легкой руки режиссеров чеховские герои решали (и рушили) свою судьбу и в классических костюмах, и в джинсах с футболками, и в пушистых халатах в гостиничном номере.

«Это прекрасная, очень жизненная, человеческая пьеса, в которой говорится о любви. А как же не хотеть поставить спектакль об этом настоящем, сильном и сложном чувстве, - рассказывает Наталья Слащева. - Я видела разных «Чаек» - яркую от Бутусова, современную от Оскараса Коршуноваса и классическую, по всем академическим канонам на своей родине в Белоруссии. Каждый режиссер по своему видит этот сюжет и пытается быть предельно честным».

Наталья увидела свою постановку на сцене театра кукол «Сказка», в окружении больших бумажных фигур и черных кубов с буквами. Они и декорации, и реквизит, и по своему отдельный герой. Из них актеры строят крепости и башни, по которым без страха шагают, а после с грохотом рушат. И составляют слова — они здесь играют ключевую роль.

«Мы размышляли о том, как много весит слово, как оно может перевернуть жизнь человека, будь то слово «да», «нет», «люблю», «ничтожество», «прости». Они определяют ход дальнейших событий и всю жизнь человека», - рассказывает режиссер.

Не обошлось и без кукол. Тонкие бумажные силуэты отображают внутреннее состояние главных героев. У Семена Медведенко (Александр Дирин) — это большой крупный мужчина, который закрывает собой реального актера. У Маши (Анастасия Шарабарина) — сгорбленный худощавая фигура. А у Нины (Мария Невретдвинова) — легкая, с раскинутыми руками.

Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка" Анна Зайкова Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка" Анна Зайкова Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка" Анна Зайкова Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка" Анна Зайкова Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка" Анна Зайкова

Без пса пьеса не та

Главная тема спектакля — любовь, будь то отношения между мужчиной и женщиной, мамой и сыном. Поэтому от некоторых второстепенных персонажей режиссер решила отказаться. Так в постановке нет дяди Петра Николаевича Сорина, доктора Дорна, поручика в отставке Шамраева и его супруги. Зато отдельным актером стал пес, которого весело сыграл Роман Баталов.

«Без пса я не видела нашего спектакля! - делится Наталья. - Он воплощение бескорыстной, всепоглощающей любви, без ревности и упреков. И его горький вой отзывается в груди каждого из героев».

Спектакль "Чайка" в театре кукол "Сказка" Анна Зайкова

Черным по белому

Спектакль выдержан всего в двух цветах: черном и белом. По словам художника Виктора Клочко, это необходимо, чтобы не отвлекать зрителей от сюжета. «Мы пишем черным по белому и иногда белым по черному», - отмечает художник.

Но яркие цвета все равно присутствуют в костюмах героев и софитах. В комедийных сценах они переливаются и моргают, как на шумной дискотеке. Но тут же тухнут в тяжелых драматичных сценах. И меркнут совсем вместе с гибелью одного из героев.

Спектакль длится два часа. Его решено было поставить рейтинг 18+. Премьера состоится 26 апреля и 31 мая в 18:30.

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