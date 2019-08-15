Песков назвал героями пилотов, посадивших Airbus на кукурузное поле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал героями летчиков, которые совершили успешную аварийную посадку самолета на поле под Жуковским, сообщает ТАСС.

«День сегодня, действительно, добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет», — заявил Песков.

Также он прокомментировал заявление уральских властей о намерении представить экипаж самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» к госнаградам. Песков напомнил, что их вручение осуществляется по указу президента РФ. «После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений нет, они будут награждены», — сказал он.

Песков отметил, что расследование авиапроисшествия под Жуковским должно быть проведено оперативно.

Напомним, 15 августа на окраине Жуковского самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузное поле. На борту находились 234 пассажира, в том числе семь членов экипажа. В результате жесткого приземления пострадало более 20 человек.

Командир воздушного судна — Дамир Юсупов, а второй пилот — Георгий Мурзин. Они оба — выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, сообщает «Фонтанка».