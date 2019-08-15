Песков назвал героями пилотов, посадивших Airbus на кукурузное поле

«День сегодня, действительно, добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет», — заявил Песков.
Также он прокомментировал заявление уральских властей о намерении представить экипаж самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» к госнаградам. Песков напомнил, что их вручение осуществляется по указу президента РФ. «После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений нет, они будут награждены», — сказал он.
Песков отметил, что расследование авиапроисшествия под Жуковским должно быть проведено оперативно.
Напомним, 15 августа на окраине Жуковского самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузное поле. На борту находились 234 пассажира, в том числе семь членов экипажа. В результате жесткого приземления пострадало более 20 человек.
Командир воздушного судна — Дамир Юсупов, а второй пилот — Георгий Мурзин. Они оба — выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, сообщает «Фонтанка».