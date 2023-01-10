Песков не подтвердил и не опроверг назначение Лапина на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ

Источник ТАСС сообщил, что начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ назначен генерал-полковник Александр Лапин. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.

Близкие к военному ведомству источники ТАСС утверждают, что генерал Лапин действительно назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск России.

Известно, что в 2017 году Александра Лапина назначили командующим войсками Центрального военного округа. До конца октября 2022 года он также командовал группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции на Украине.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение. Он отметил, что среди указов, «которые публикуются», такого распоряжения не было.

Ранее Песков призвал не придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о предстоящем продолжении мобилизации.