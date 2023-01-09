9 января
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Политика

Представитель Кремля призвал не придавать значения сообщениям о продолжении мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не придавать значения сообщениям в телеграм-каналах о предстоящем продолжении мобилизации.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Он подчеркнул, что первоисточником информации являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации, сообщает ТАСС.

«Не нужно преувеличивать телеграм-каналы», — сказал Песков, комментируя появившуюся неофициальную информацию о продолжении мобилизации.

Ранее сообщалось, что пятеро россиян, которые покинули страну из-за мобилизации, застряли в аэропорту Сеула.

Между тем на Алтае судят мужчину, четыре раза пытавшегося сбежать за границу от мобилизации.

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