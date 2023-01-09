Представитель Кремля призвал не придавать значения сообщениям о продолжении мобилизации

Он подчеркнул, что первоисточником информации являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации, сообщает ТАСС.
«Не нужно преувеличивать телеграм-каналы», — сказал Песков, комментируя появившуюся неофициальную информацию о продолжении мобилизации.
Ранее сообщалось, что пятеро россиян, которые покинули страну из-за мобилизации, застряли в аэропорту Сеула.
Между тем на Алтае судят мужчину, четыре раза пытавшегося сбежать за границу от мобилизации.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!