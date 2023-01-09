СМИ: пятеро россиян, которые покинули страну из-за мобилизации, застряли в аэропорту Сеула

По данным издания The Korea Times, россияне подали заявки на предоставление убежища, пишет ТАСС в своем Telegram -канале.

Южнокорейские власти российским гражданам отказали и сослались на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца.

Одному из россиян правительство отказало еще на стадии «предварительной оценки».

В свою очередь мужчины с помощью адвоката подали апелляционную жалобу в суд, за которым поступит решение в конце января.

Как информирует корейская газета, россияне, которые хотят получить убежище, несколько месяцев живут в хале ожидания билетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта.

Питание им предоставляет министерство юстиции и включает оно пирожное и упаковку сока на завтрак и ужин, а на обед рис с курицей.

Ранее стало известно, что на Алтае судят мужчину, четыре раза пытавшегося сбежать за границу от мобилизации.