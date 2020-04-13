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Жизнь

Песков ответил на «истеричные проявления» тех, кто «сгущает краски»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о росте преступности во время самоизоляции, сообщает «LifeShot».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Песков подчеркнул, что такие слухи появляются из-за того, что «у страха глаза велики».

«Безусловно, это фиксируем, главным образом правоохранительные органы. Вместе с тем важно призвать всех не выстраивать какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть даже в ряде городов они и случаются. Но совсем сгущать краски не нужно, хотя это требует повышенного внимания. У страха глаза велики. Это истеричные проявления, которым поддаваться не надо», — заявил представитель Кремля.

Ранее бывший оперуполномоченный московского уголовного розыска Игорь Гришаков дал «МК» тревожный прогноз и назвал условия для предотвращения всплеска преступности.

По его словам, забытая недобрая классика 1990-х годов — банды, финансовые пирамиды и уличная проституция — может вернуться и захлестнуть страну уже в ближайшее время. Всему виной — вынужденные карантинные меры и экономическая стагнация.

Драка двух бомжей в Барнауле.
Драка двух бомжей в Барнауле.
Скриншот видео «Инцидент Барнаул»

Масла в огонь подлил и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он отметил, что оставшиеся без работы трудовые мигранты и голодные бомжи могут подстегнуть рост уличной преступности.

«Вряд ли им платят сейчас зарплату. Важно, чтобы это плавно не переросло в другую проблему — повышения уличных преступлений», — сказал Цуканов, говоря о мигрантах.

Что касается бомжей, то, как отмечает URA.RU, полпред распорядился помочь им.

Ранее сообщалось, что в переживающем карантин Барнауле снизилось число «пьяных» преступлений.

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