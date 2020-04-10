В переживающем карантин Барнауле снизилось число «пьяных» преступлений

В столице Алтайского края снизилось число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное МВД.

«С начала 2020 года на территории Барнаула было зарегистрировано 737 преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, это на 4,8% ниже уровня прошлого года», — рассказали в ведомстве.

За появление в общественных местах в состоянии опьянения составлено 125 административных материалов.

Таким образом, в МВД отметили положительную тенденцию.

Также проводят проверку предприятий оптовой и розничной торговли по соблюдению правил реализации алкогольной продукции, лицензии и правильности маркировки, а также проверяют наличие документов, подтверждающих легальность производства и оборота.

В рамках этой работы выявлено 20 административных материалов. Всего изъяли 225 литров спиртосодержащей продукции.

Напомним, последние пару недель жители Барнаула находятся в «режиме самоизоляции» из-за эпидемии коронавируса, однако оборота спиртных напитков он не касается.

Ранее алтайская ГИБДД подвела итоги года, рассказав о смертельных ДТП и пьяных водителях.