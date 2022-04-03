3 апреля
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Жизнь

Песков раскрыл место, где собирается вся российская шваль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон за последние 20 лет стал «оазисом для преступников», сообщает «Коммерсант».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
кадр из видео.

Песков в программе в «Москва. Кремль. Путин» отметил, что в Лондоне собирается вся шваль.

«В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние двадцать лет. Наворовал деньги — в Лондон: почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Вот такой оазис для преступников», — подчеркнул он на телеканале «Россия 1».

По его словам, в Лондоне вся шваль чувствовала себя вольготно, потому что британские власти не выдавали преступников российским службам.


Песков заявил, что Запад постоянно критикует Россию и не сотрудничает с российскими правоохранительными органами в крупных делах.

Кроме того, добавил он, Запад постоянно «подтачивал» отношения с Россией, например, высказывал обвинения в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Кстати, в 2018 году в скандал попал телеведущий «России 1» Сергей Брилев, который, как оказалось, являлся подданным Великобритании.

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