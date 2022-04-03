Песков раскрыл место, где собирается вся российская шваль

Песков в программе в «Москва. Кремль. Путин» отметил, что в Лондоне собирается вся шваль.

«В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние двадцать лет. Наворовал деньги — в Лондон: почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Вот такой оазис для преступников», — подчеркнул он на телеканале «Россия 1».