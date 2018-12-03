Коллеги «британского телеведущего» на российском канале прокомментировали скандал с его гражданством

Сам журналист сообщил, что никогда не скрывал от руководства телеканала «Россия-1» этого факта и считает, что может работать на государственном телеканале с двойным гражданством.

Ситуация с телеведущим показала, что звезд эфира с двойным гражданством на федеральных каналах достаточно много: россияне вспомнили израильское гражданство Ивана Урганта и Владимира Соловьева, а также черногорское — ведущей Первого канала Екатерины Андреевой. Не обошли вниманием и «гражданина мира» Владимира Познера с тройным гражданством — США, Франции, России.

Журналисты, политологи и депутаты Госдумы прокомментировали «телескандал».

Мнение Познера

Одним из первых, кто отреагировал на скандал с Брилевым, стал известный телеведущий «первой кнопки» Владимир Познер.

«Мне сказали, что существует закон, при котором человек не может занимать руководящий пост в российском СМИ, если у него есть второе гражданство. Я сказал, что в таком случае Сергей Борисович, должен сдать свой английский паспорт или отказаться от должности», — высказал свою точку зрения корреспонденту ura.ru Познер.

Руководство «России 1» должно было в обязательном порядке проверить двойное гражданство Брилева, прежде чем назначать его на высокий пост, подчеркнул Познер.

«Или нужно было отменить положение, согласно которому сотрудник с двойным гражданством не может занимать руководящую должность. Для меня это не проблема, это дело „второго канала“ и самого Брилева», — резюмировал известный телеведущий с тройным гражданством.

«Вторая кнопка»

Коллеги Брилева по телеканалу «Россия 1» наложили табу на обсуждение данной темы. Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев не стали делиться своими мыслями с агентством о ситуации с двойным гражданством своего начальника.

Ранее пресс-служба ВГТРК дважды отказалась комментировать всплывший факт: сначала после публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а уже позже — после признания со стороны Брилева того, что он является подданным Великобритании.

«Английский шпион»

По мнению главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, информация о гражданстве Брилева негативно отражается на восприятии телезрителями информации.

«Беда в том, что у России нет ощущения единства. Нас учит жить человек, принадлежащий и давший клятву иным странам. Он <Брилев> присягнул на верность Соединенному Королевству. Это не преступление, это выбор. В этом случае он должен сказать: я принес присягу на верность другой стране, будучи взрослым, в сознании, я верен другой стране, товарищи. Я защищаю ее интересы», — заявил Доренко.

«Новая клятва верности отменяет верность другим странам. То есть, став великим британцем, Брилёв отрёкся от верности России, поклялся в верности новой стране. Такое можно, если только ты русский разведчик. Вдруг он русский разведчик? А когда клялся на верность Великобритании, то тайно за спиной скрестил пальцы?», — написал Доренко в своем Telegram-канале.

В шутку он задался вопросом, как же российские силовики смогли проморгать то обстоятельство, что «английский шпион Брилёв подобрался прямо к Путину».

Интересы

Руководитель интернет-издания The Bell Александр Амзин считает, что этические требования к журналистам намного выше, чем к другим профессионалам.

«Журналист не может освещать тему, в которой у него есть конфликт интересов. Если журналист скрывает от аудитории конфликт интересов, у той есть основания ему не доверять. Это вопрос доверия, а не вопрос законности», — написал Амзин на своей официальной странице в Facebook.

Депутаты

Единоросс Виталий Милонов не считает преступлением иметь двойное гражданство. Но данный сотрудник не может освещать политические темы, отметил депутат Госдумы.

«Если канал считает Брилева талантливым журналистом, то его берут на работу. Отрицать тот факт, что человек не имеет легальной возможности высказать государственную точку зрения, например, о конфликте между Великобританией и Россией, нельзя. Это нехорошо. Но здесь вопросы к руководству „России 1“, а не к Брилеву», — рассказал Милонов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин знает самого журналиста и его именитых коллег и не понимает, почему возникла «такая шумиха».

По мнению политолога и члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова, ситуация с ведущим «России-1» должна стать катализатором масштабного запроса на раскрытие интересов лидеров общественного мнения. «Сергей Брилев не скрывал, а общество и не требовало. Возможно, сейчас мы придем к тому, что общество начнет требовать предоставления существенных интересов от людей, которые представляют интересы», — уточнил он.

Ответ Познеру

Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев заявил, что Великобритания для него — это та «привязанность», от которой он «точно отказываться не собирается» — таким образом он ответил на совет коллеги Владимира Познера сдать одно из своих гражданств, пишет znak.com.

Журналист ВГТРК рассказал, как получил гражданство Британии. По его словам, в 1995 году он приехал в Лондон на курсы Би-Би-Си. «Одновременно делаю серию сюжетов для „Вестей“. Мне предложили стать собкором в Лондоне», — пишет на своей странице в Facebook Брилев.

После дефолта, по словам журналиста, он из собственных средств оплачивал счета лондонского корпункта ВГТРК, «в определенный момент даже зарплату оператора», «из скромной, но стабильной зарплаты жены (она нашла работу в одной лондонской компании) и из тех гонораров, которые я получал за выступления на Би-Би-Си, Sky News». Таким образом, по словам Брилева, он как самозанятый стал платить налоги в Великобритании, что спустя время позволило ему «повысить иммиграционный статус».

«Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией», — пишет журналист.

В 2001 Брилев стал ведущим «Вестей» в Москве и продолжал жить на два города, так как его супруга работала в Лондоне. «И в последующие годы меня продолжало многое связывать с Британией. <…> И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь», — заявил Брилев.

Лицо канала

Вот что рассказывал Сергей Брилев altapress.ru в 2005 году о себе, как о «лице канала»: «Меня часто так называют, но я не совсем с этим согласен, потому что второй канал довольно разноплановый. И у нас много ведущих, которые ассоциируются с каналом. Например, Миша Антонов, ведущий вечерних новостей. Есть столп телеканала Николай Сванидзе, у которого можно многому поучиться. И когда меня называют „лицом“, думаю, что нужно это слово ставить во множественном числе. Я лишь одно из „лиц“. Хотя здоровое чувство самолюбия, считаю, у журналиста должно быть. И когда ты достигаешь уровня, на котором тебя называют одним из лиц канала, это, несомненно, приятно».