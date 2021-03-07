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Жизнь

Песков рассказал, будет ли еще раз повышаться пенсионный возраст

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация якобы об очередном повышении пенсионного возраста, является распространяемым слухом. Сама тема повышения Путиным не рассматривается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кадр из интервью.

Напомним, новость о скором повышении пенсионного возраста в России распространил накануне депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он сказал, что этот вопрос может быть поднят после сентябрьских выборов.

«Это абсолютно неправильное заявление», — поспешил опровергнуть политическую спекуляцию депутата-коммуниста Песков.

Напомним, что так называемая пенсионная реформа стартовала в стране с 1 января 2019 года. Пенсионный возраст для женщин был повышен с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет

Поводом для этого стала, с одной стороны, официально растущая продолжительность жизни в России, а с другой — очевидный экономический перекос, когда работающее население уже не могло содержать возрастающее с каждым годом число пенсионеров.

Пенсионная реформа является сегодня главным политическим пугалом в руках системных оппозиционных партий, особенно для коммунистов.

Всю свою агитационную кампанию по выборам в Госдуму 2021 года они намерены строить вокруг тезиса, что именно «Единая Россия» и президент Путин повысили пенсионный возраст.

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