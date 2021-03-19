Песков рассказал, как в России проведут Парад Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Парад Победы на Красной площади в этом году состоится. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал он журналистам.

«Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не дает возможности расслабляться», — добавил Песков.

Напомним, в 2020 году Правительство решило перенести Парад Победы из-за опасной эпидемиологической обстановки. 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада. Сухопутная часть прошла 24 июня.

В необычном формате прошло и традиционное шествие «Бессмертного полка». Участники акции отправили организаторам почти три миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. Из них сформировали онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте «Бессмертного полка» и медиаэкранах в городах России.