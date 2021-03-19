Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Песков рассказал, как в России проведут Парад Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Парад Победы на Красной площади в этом году состоится. Об этом сообщает РИА Новости.

Парад Победы в Москве. 2019 год.
Парад Победы в Москве. 2019 год.
kremlin.ru

«Вы знаете, что уже министр обороны (Сергей) Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал он журналистам.

«Пока, вы знаете, динамика вселяет оптимизм. Но не дает возможности расслабляться», — добавил Песков.

Напомним, в 2020 году Правительство решило перенести Парад Победы из-за опасной эпидемиологической обстановки. 9 мая состоялась лишь воздушная часть парада. Сухопутная часть прошла 24 июня.

В необычном формате прошло и традиционное шествие «Бессмертного полка». Участники акции отправили организаторам почти три миллиона анкет о родственниках, прошедших войну. Из них сформировали онлайн-шествие, которое транслировалось на сайте «Бессмертного полка» и медиаэкранах в городах России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость