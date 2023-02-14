14 февраля
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Жизнь

Песков рассказал о том, будет ли вторая волна мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли вторая волна частичной мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Дмитрий Пеков заявил, что в Кремне нет данных о вероятности второй волны частичной мобилизации.

Что произошло

Такой вопрос возник в связи с тем, что посольство США в Москве призвало своих граждан и обладателей двойного гражданства воздерживаться от поездок в Россию. А туристам, находящихся на территории страны, посоветовали ее покинуть.

Якобы в связи с «непредсказуемыми последствиями конфликта на Украине» граждан США могут подвергнуть мобилизации и помешать выехать из страны.

Песков заявил, что такие обращения посольство США озвучивает не впервые.

Он также отметил, что упомянутые обладатели двойного гражданства — российского и американского — в первую очередь считаются гражданами России.

Ранее Владимир Путин уже отвечал на вопрос о второй волне мобилизации и рассказал, кого могут демобилизовать.

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