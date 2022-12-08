Начнется ли вторая волна мобилизации, и кого могут вернуть домой. Мнения, комментарии

Владимир Путин заявил, что в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет смысла.
«Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — объяснил российский лидер.
Из 300 тыс. призванных граждан 150 тыс. находятся в зоне спецоперации, в группировке.
Из них 77 тыс. военнослужащих служат в боевых подразделениях.
Остальные проходят службу на вторых и третьих рубежах, выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.
Владимир Путин отметил, что такой проблемы нет. Подобные случаи были, но по словам президента, «сейчас их все меньше и меньше».
Он отметил, что подавляющее большинство тех, кто поддался панике, добровольно возвращаются обратно. После того, как бойцы адаптируются, они «воюют блестяще».
Некоторых врачей в Донбассе могут демобилизовать. Этот вопрос власти пообещали рассмотреть.
«Конечно, это нужно рассмотреть, и мы обязательно это сделаем», — отметили политики.
Частичная мобилизация завершилась 31 октября, объявили в Минобороны.
Но президент не подписывал указ об окончании мобилизации. Владимир Путин отметил, что «точка поставлена», но обещал посоветоваться с юристами.
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