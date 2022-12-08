8 декабря
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Жизнь

Начнется ли вторая волна мобилизации, и кого могут вернуть домой. Мнения, комментарии

  1. Ждать ли вторую волну мобилизации?
  2. Сколько россиян — в зоне СВО?
  3. Были случаи дезертирства?
  4. Кого могут демобилизовать?
  5. Когда закончилась частичная мобилизация?

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации и рассказал, кого могут демобилизовать. Эти вопросы он обсудил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

1
Ждать ли вторую волну мобилизации?

Владимир Путин заявил, что в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет смысла.

«Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — объяснил российский лидер.

2
Сколько россиян — в зоне СВО?

Из 300 тыс. призванных граждан 150 тыс. находятся в зоне спецоперации, в группировке.

Из них 77 тыс. военнослужащих служат в боевых подразделениях.

Остальные проходят службу на вторых и третьих рубежах, выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
3
Были случаи дезертирства?

Владимир Путин отметил, что такой проблемы нет. Подобные случаи были, но по словам президента, «сейчас их все меньше и меньше».

Он отметил, что подавляющее большинство тех, кто поддался панике, добровольно возвращаются обратно. После того, как бойцы адаптируются, они «воюют блестяще».

4
Кого могут демобилизовать?

Некоторых врачей в Донбассе могут демобилизовать. Этот вопрос власти пообещали рассмотреть.

«Конечно, это нужно рассмотреть, и мы обязательно это сделаем», — отметили политики.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
5
Когда закончилась частичная мобилизация?

Частичная мобилизация завершилась 31 октября, объявили в Минобороны.

Но президент не подписывал указ об окончании мобилизации. Владимир Путин отметил, что «точка поставлена», но обещал посоветоваться с юристами.

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