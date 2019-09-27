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27 сентября
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Жизнь

Песков рассказал об отношении Путина к курильщикам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению и курильщикам, передает ТАСС.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

По словам Пескова, глава государства всегда не приветствовал курение.

«Он является сторонником здорового образа жизни. Все коллеги, служащие и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

По словам представителя Кремля, в окружении Путина «остались считанные единицы коллег, которые курят, их меньше, чем пальцев на руке».

Напомним, что с 1 октября в России вступят в силу новые правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Это значит, что любителям табака нельзя будет курить на балконах.

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