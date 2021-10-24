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Жизнь

Песков: Россия защищена от нападок на традиционные ценности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Пескова спросили в эфире телеканала «Россия», шокирует ли его что-то в западных действиях в отношении базовых ценностей.

Имелись ввиду, судя по всему, однополые браки, различные движения в поддержку новых ценностей и многое другое.

Представитель Кремля успокоил, что Россия от пересмотра базовых традиций застрахована законами и нетерпимостью.

«До тех пор, пока мы сами себя защищаем от этого — нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям — мы, наверное, застрахованы от этого. И пока мы от этого застрахованы, ну в конце-концов, пусть они делают что хотят, это их дело», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее жители алтайского села заступились за школу, где затравили ребенка, и попросили не навязывать им чужие ценности.

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