Песков ввел в заблуждение СМИ, заявив, что эксперт по «быдлу» отстранена от работы

Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от паводка людей, продолжает отдыхать. Она находится в отпуске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Алашкевич отстранили от работы.

Проверка инцидента продолжается, пишет РИА Новости.

«Царя ублажать»

В середине августа в соцсетях появилась аудиозапись того, как женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, комментируя приезд Путина в зону наводнения.

Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. kremlin.ru

В своей речи на аудиозаписи «Алашкевич» оскорбила пострадавших от паводка, указав, что сейчас они живут в пунктах временного размещения в гораздо лучших условиях, чем имели у себя в домах. И при этом «чиновнице», судя по всему, не понравилось то, что жители региона благодарили Владимира Путина за «спасение», а не руководство области. Главу государства «Алашкевич» в своей речи назвала «царем» — она заявила, что на встречу с Путиным жители Тулуна приехали «царя ублажать».

Пострадавшие — бичевня и быдло

Она назвала тулунцев «бичевней». быдлом и добавила, что они одеты так, будто имеют «два класса образования». Многие узнали голос пресс-секретаря. По словам самой чиновницы, запись сфальсифицирована.

Пресс-секретарь иркутского губернатора Ирина Алашкевич. facebook.com/profile.php

Губернатор организовал служебное расследование, аудио было передано на экспертизу. <Проверка пока не завершена>.

Комментарий Путина

Глава государства назвал подобные высказывания недопустимыми.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — цитирует Путина местный портал irk.ru.

Ввести уголовную статью для чиновников

Между тем многие считают, что здесь мало увольнения — настало время вводить уголовную статью. Раз есть статья об оскорблении представителей власти, значит, должен быть и обратный эффект, пишет Царьград.

«У нас же есть закон, который предусматривает наказание для граждан России за оскорбление представителей власти? Так вот неплохо было бы разыграть обратную ситуацию: ввести ответственность для чиновников и депутатов за оскорбление народа. Назвать быдлом и бичами тех, кто не может ответить, так же просто, как убить спящего медведя <речь о расстреле губернатором Иркутской области Левченко спящей медведицы в берлоге>", — заявила обозреватель Мария Иваткина.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Погибли 23 человека. За время паводка подтоплено 11 тыс. домов.

Пострадавшими признаны свыше 45 тыс. человек. Ущерб оценивается в 29 млрд рублей.