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Жизнь

Песнь льда и пламени. Алтайский край оказался во власти двух штормовых предупреждений

Два штормовых предупреждения действуют в Алтайском крае. Одно из них передано из-за заморозков, второе — из-за высокой пожароопасности.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

«В Алтайском крае 10 и 11 сентября местами в предгорных районах ожидаются заморозки 0…-2 градуса», — говорится в сообщении синоптиков.

Второй штормпрогноз гласит: «В Алтайском крае в период с 11 по 13 сентября местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)».

Между тем в пятницу, 10 сентября, в регионе будет преимущественно без осадков, местами по северу небольшой дождь. В утренние часы местами туман.

Дневные температуры составят +16…+19 градусов.

Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

Ранее altapress.ru узнал, ждать ли в Алтайском крае возвращения бабьего лета.

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