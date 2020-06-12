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Жизнь

«Песня про секс, алкоголь и наркотики»: на Алтае отдел по делам молодежи отлично поздравил с Днем России

В Алтайском крае флешмоб «Передача флага» прошел под зарубежную композицию, текст которой в переводе на русский язык лучше не публиковать в СМИ, пишут «Каменские известия».

Под песню про наркотики подравили молодежь в Каменском районе Алтайского края.
Под песню про наркотики подравили молодежь в Каменском районе Алтайского края.
кадр из видео.

Напомним, ранее жителям Алтайского края предложили ко Дню России разукрасить окна так, чтобы патриотизм видели издалека. Кроме того, предложили и ряд иных патриотических флешмобов, включая и «Передачу флага».

Видео появилось в Instagram отдела по делам молодежи администрации Каменского района (ролик уже удален). Однако участники акции продублировали в своих соцсетях.

Передача флага «из рук в руки» прошла под композицию Young T & Bugsey — Don’t Rush (ft. Headie One). Перевод песни можно найти в сети.

Для ознакомления несколько выдержек: «Ее ягодицы хлопают, как в песне у рэппера», «Они видят деньги, они кривляются и барыжат краденым», «Французская водка Ciroc, я так пьян (прибалдел). Конечно, я не могу пить за рулем, где мой шофер?», «Они лучшие друзья, держу пари, они оба трахаются», «Дважды ударил ее, чувак, это так тяжело», «Затопи мой лед, заставь проститутку покраснеть»

Вот такой подарок каменцам преподнесли ко Дню российского флага, сетуют журналисты местного издания.

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