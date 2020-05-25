Петросян опубликовал «карантинное фото» с молодой женой в стиле Family look

На снимке 74-летний Петросян с маске и очках сидит на лавочке рядом со своей женой Татьяной Брухуновой, которой немногим более 30 лет. При этом стиль одежды у обоих идентичный.

«Family look», — подписал Петросян фото.

В дословном переводе на русский язык — это «семейный образ», выбор одежды в одном стиле для всех членов семьи.

История стиля Family look началась в США примерно в 1920-е годы. Данное направление не только помогает создать образ единства и гармонии в семье на фотографиях, это еще и философия единства, целостности семейных уз.

Напомним, в марте 2020 года сообщалось, что Петросян и его молодая жена стали родителями, однако тогда они эту информацию не подтвердили. Расписались молодожены в декабре 2019 года.