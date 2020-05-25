Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Петросян опубликовал «карантинное фото» с молодой женой в стиле Family look

Российский юморист Евгений Петросян опубликовал в своем Instagram фото с молодой супругой.

Петросян.
Петросян.

На снимке 74-летний Петросян с маске и очках сидит на лавочке рядом со своей женой Татьяной Брухуновой, которой немногим более 30 лет. При этом стиль одежды у обоих идентичный.

«Family look», — подписал Петросян фото.

В дословном переводе на русский язык — это «семейный образ», выбор одежды в одном стиле для всех членов семьи.

История стиля Family look началась в США примерно в 1920-е годы. Данное направление не только помогает создать образ единства и гармонии в семье на фотографиях, это еще и философия единства, целостности семейных уз.

Напомним, в марте 2020 года сообщалось, что Петросян и его молодая жена стали родителями, однако тогда они эту информацию не подтвердили. Расписались молодожены в декабре 2019 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость