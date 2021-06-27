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Жизнь

Певец и гидролог Юрий Лоза в видеоролике доказал, что Земля плоская

Планета Земля плоская, а не шарообразная, считает певец Юрий Лоза и попытался обосновать свою точку зрения.

Спутник. Земля из космоса.
Спутник. Земля из космоса.
СС0

В ролике, который он выложил на своем канале в Youtube, певец заявил, что он закончил отделение гидрологии суши геофака и поэтому имеет компетенцию рассуждать о форме Земли.

В ролике он рассуждает о разных высотах над уровнем моря приволжских городов и на примере Астрахани и Ярославля высказывает предположение, что Волга должна течь вначале вверх, а затем вниз.

Ранее Лоза вступился за теорию плоской Земли и привел несколько «аргументов» в поддержку теории в беседе с «Пятым каналом».

Лоза является сторонником теории плоской Земли и основные доводы почерпнул в книге Эрика Дюбэй «200 доказательств того, что Земля не шар». Музыкант заявил, что находит подтверждения теории в собственной жизни.

Плыть по глобусу

Музыкант заявил, что моряки никогда не пользуются глобусом. Ему рассказал это тесть, который «провел» в море 32 года.

«Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватер свой, движение по глобусу — только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда», — привел аргумент Лоза.

Самолеты

Самолеты летают только по прямой и только в северном полушарии, «как будто летят по плоской земле». Еще одним доказательством музыкант считает тот факт, что на всех новейших навигационных интернет-ресурсах нет перемещений самолетов и кораблей в Южном полушарии

Климат

По мнению Лозы, если бы Земля имела шарообразную форму, среднегодовая температура на Северном и Южном полюсах не могла бы отличаться на 20 градусов. По его словам, такого не может быть, «если Земля равноудалена от Солнца в обычной версии».

Геодезия

У геодезистов нет такого понятия как круглая Земля, в чем Лоза убедился во время учебы

«Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю», — отметил Лоза.

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