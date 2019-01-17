Певец Сергей Лазарев не даст Бузовой прорваться на «Евровидение»

Сергея Лазарева назвали наиболее вероятным участником в «Евровидении» от России. Об этом ТАСС сообщил источники.

Шоу состоится в мае в Тель-Авиве. Собеседник агентства уточнил, что Лазарев является основным претендентом на участие в нем от России, но телеканал «Россия-1» рассматривает и другие кандидатуры. Ранее в их числе называли Ольгу Бузову, Егора Крида, Лену Темникову, Филиппу Киркорову и Manizha.

Он уточнил, что «Россия-1» — вещатель «Евровидения». Телеканал имел право провести национальный отбор, но решил самостоятельно определить артиста. Предполагается, что имя участника от России будет объявлено в эфире в ближайшее время.

Как пояснил ТАСС источник, если выбор остановится на Лазареве, то, как и в 2016 году, его номер будет продюсировать певец Филипп Киркоров.