От России на «Евровидение» может поехать Ольга Бузова

Телеведущая, певица и писатель Ольга Бузова попала в шорт-лист претендентов на «Евровидение-2019» от России. Об этом пишет портал Super.

Кроме Бузовой на право представлять Россию на известном международном конкурсе претендуют Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров, Manizha и Сергей Лазарев. Также в числе возможных участников оказался Александр Панайотов, который не первый год заявляет о своем желании выступить на «Евровидении».

«Евровидение-2019» пройдет в мае, в Израиле. Издание предполагает, что участника от России выберут не открытым голосованием, а просто назначат.

Из заметки портала Super:

Если Россия решит в этом году потроллить «Евровидение», то наилучшим способом это сделать является Ольга Бузова. В том, что Оля соберет на конкурсе весь хайп поведением, нарядами и поступками и шокирует Европу — сомнений нет. Но вот хватит ли вокала у Ольги на 3−4 живые репетиции в день?

Россия дебютировала на международном конкурсе песни «Евровидение» в 1994 году и победила всего один раз в 2008 году, когда страну представил Дима Билан с песней «Believe». В 2018 году Россия впервые не прошла в финал.