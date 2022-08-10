Певица Клава Кока променяла концерт у озера в Яровом на путешествие по Америке

В Яровом отменили запланированный концерт молодой звезды Клавы Коки. Вместо нее приедет певица Моя Мишель.

Об этом говорится в социальных сетях курорта.

«Друзья, этот сезон оказался сезоном неожиданностей. У нас замена артиста», — написали организаторы.

Дата концерта не изменилась — он пройдет 13 августа.

Комментаторы уже обсудили замену артиста. «Кока в Америке тусит, можно было предположить, что не приедет. А так мечтала доченька моя попасть на ее концерт в свой день рождение», — пишет расстроенная пользовательница соцсети.

Но кто-то оказался рад замене: «Вторая (Моя Мишель — прим.ред.) еще круче первой! Эх, жаль, я не смогу попасть!».

Ранее в Яровом выступил певец Niletto.