Сообщения СМИ, что Успенская жаловалась на боли в области сердца, ее также могли госпитализировать являются неправдой
Ранее сообщалось, что Светлана Светличная перестала есть и пить.
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Стало известно, что певица Любовь Успенская обратилась к медикам. Но ТАСС пообщался с представителем артистки, оказалось, что у нее все хорошо.
Сообщения СМИ, что Успенская жаловалась на боли в области сердца, ее также могли госпитализировать являются неправдой
Ранее сообщалось, что Светлана Светличная перестала есть и пить.
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