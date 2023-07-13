13 июля
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Жизнь

Певица МакSим призналась, что борется с алкоголизмом

Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Певица объяснила, что очень тяжело перенесла ковид и выздоровление далось ей нелегко. Несмотря на это ей пришлось очень рано начать гастролировать.

Чтобы чувствовать себя лучше на сцене, МакSим начала употреблять алкоголь. Она надеялась, что спиртное придаст ей сил. Однако он никак не помог, а скорее помешал.

Ранее артистке пришлось прервать выступление в Сочи из-за плохого самочувствия. Зрители сразу после начала концерта обратили внимание на необычный голос певицы, а также отсутствие привычного теплого общения с публикой и зажигательных танцев.

В конце концов певица признала, что у нее есть зависимость и легла в клинику на лечение.

Марина уверяет, что ее поддерживают близкие и музыканты.

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