Певица Натали обратилась к поклонникам впервые после смерти мужа

По словам Натали, супруг подарил ей профессию. Певица обещала исполнить последнюю волю мужа, не уходить со сцены и продолжать выступать.

Натали обратилась к поклонникам в своём телеграмм канале. Александр Рудин погиб спустя два года активной борьбы с последствиями коронавируса. Певица заявила, что не будет прекращать концертную деятельность и будет учиться жить без него.

«Не умею жить без него …пока… Буду учиться», - написала Натали.

В августе этого года супруги бы отметили 33 годовщину совместной жизни. Натали добавила, что Рудин подарил ей профессию, которую она не покинет. А продолжит выступать, как завещал ее муж.

«Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело-всей его жизни, даже больше, чем для меня… Буду петь, думаю, смогу», - сообщила Натали в своем телеграмм-канале.

Напомним, Александр Рудин умер 27 июля в возрасте 53 лет. По данным СМИ, Рудин совершил суицид. Якобы после перенесённого коронавируса, Рудин находился в депрессии с 2021 года.