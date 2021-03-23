ПФР обвинили в «бесполезности», «строительстве дворцов», и предложили ликвидировать

Российская партия пенсионеров выступила с требованием ликвидировать ПФР, пишет lenta.ru. По мнению представителей партии, фонд не приносит пользы никому, кроме 100 тыс. собственных сотрудников.

В партии заявили, что пенсии должны выплачиваться напрямую из федерального бюджета, поскольку Пенсионный фонд России слишком много тратит на собственные нужды, содержание более 100 тысяч сотрудников и строительство «дворцов».

Так же авторы требования отметили, что после заморозки накопительной части пенсии в ПФР изменили технологию управления уже накопленными суммами, из-за чего клиенты получили минимальную гарантированную прибыль.

Представители партии считают, что ПФР следовало бы аккумулировать в себе пенсионные накопления, работать с ними, получать прибыль и пускать ее на выплаты. Но в действительности он получает страховые начисления, после чего обращается к государству за помощью.

Ранее сообщалось что ПФР «простил» матери Собчак 730 тысяч рублей пенсии при работе в Совфеде.