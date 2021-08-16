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Жизнь

Пыль не вытирать. Что запрещено делать в День Антона Вихровея 16 августа

16 августа отмечается День Антона Вихровея. Рассказываем, кому посвящена дата и почему в праздник следует забыть о домашних хлопотах.

Ветер.
Ветер.
СС0

В честь кого назван праздник?

В честь святого Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В юности он осиротел и принял пострижение, после чего 20 лет прожил в пустынном ските.

Год он молился на камне у морского берега и не сходил с места. Во время сильного шторма Римлянина унесло в воду и добросило до Руси.

Ветер. Девушка.
Ветер. Девушка.
СС0

В селе Волховском около Новгорода святой построил монастырь и там же стал игуменом.

Прибавка «Вихровей» в названии появилась потому, что 16 августа погода становится более ветреной.

Как вести себя 16 августа?

В этот день можно собирать малину. Она, как правило, оказывается сладкой.

Ветер
Ветер
СС0

А вот делать уборку в доме запрещено. Нельзя выносить мусор, вытирать пыль, мести полы. Иначе вашему кошельку грозят пустота и отсутствие денег.

Приметы

  • Если на Анона Вихровея домашняя птица начала менять перья, то осенние холода придут рано;
  • Если ветер с «завихрой», много снега жди зимой;
  • Какая в праздник погода, таким будет предстоящий октябрь.
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