Пыль не вытирать. Что запрещено делать в День Антона Вихровея 16 августа

В честь кого назван праздник?
В честь святого Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В юности он осиротел и принял пострижение, после чего 20 лет прожил в пустынном ските.
Год он молился на камне у морского берега и не сходил с места. Во время сильного шторма Римлянина унесло в воду и добросило до Руси.
В селе Волховском около Новгорода святой построил монастырь и там же стал игуменом.
Прибавка «Вихровей» в названии появилась потому, что 16 августа погода становится более ветреной.
Как вести себя 16 августа?
В этот день можно собирать малину. Она, как правило, оказывается сладкой.
А вот делать уборку в доме запрещено. Нельзя выносить мусор, вытирать пыль, мести полы. Иначе вашему кошельку грозят пустота и отсутствие денег.
Приметы
- Если на Анона Вихровея домашняя птица начала менять перья, то осенние холода придут рано;
- Если ветер с «завихрой», много снега жди зимой;
- Какая в праздник погода, таким будет предстоящий октябрь.