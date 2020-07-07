«Пилят, роют, варят, сверлят»: барнаульцы пожаловались на шумную замену труб

Местные жители жалуются, что несколько дней под их окнами «пилят, роют, варят, сверлят и варят с жутким звуком в неположенное для громких работ время».

Милена Липатова поделилась видео, снятым в 2:30 ночи 5 июля.

«Спать невозможно от слова совсем. Ощущение, что трубы меняют непосредственно у меня в квартире. Я пробовала звонить на круглосуточный номер администрации Железнодорожного района, но оператор мне ответил, что работы согласованы и мы должныа быть благодарны, что нам меняют трубы», — рассказывает жительница дома.

Женщина уже обратилась в полицию.

«Приехал наряд, взял у меня заявление, но сказали, что работы скорее всего согласованны городом и преподнесены как устроение аварии. И они будут бессильны. Видимо они оказались правы, потому что эти адские шумные работы не прекращаются всю ночь», — заключила горожанка.

В СГК ранее предупреждали, что будут частично перекрывать пр. Красноармейский для ремонтных работ на теплосетях специально в ночь. Это нужно для того, чтобы не создавать заторов в дневное время на одной из главных городских магистралей.

Энергетики заранее приносили извинения за причиненные неудобства.

Напомним, этим летом обновят 32 км теплосетей. На эти цели потратят 1,3 млрд рублей. В первую очередь перекладывают самые аварийные участки, те, от которых запитано большое количество жителей — на ул. Попова, проспекте Космонавтов, Павловском тракте и других.