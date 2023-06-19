19 июня
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Жизнь

Пиономания. Пышные и роскошные букеты на улицах Барнаула, в садах и квартирах — фотоподборка

Корреспондент altapress.ru прошелся по рынку и обнаружил милых продавщиц пионов: белых, розовых, вишневых — всяких разных. И заснял их милые букеты. Также показываем, какие душистые бутоны можно увидеть на просторах дачных участков и в собственных вазах.

Продажа пионов в Барнауле.
Продажа пионов в Барнауле.
Дарья Беркетова

Сейчас на рынках Барнаула средняя цена букета из пионов — 150-200 руб. У некоторых продавцов букеты продаются по 100 рублей или 60 руб. — но уже за три цветка.

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