Пиономания. Пышные и роскошные букеты на улицах Барнаула, в садах и квартирах — фотоподборка

Сейчас на рынках Барнаула средняя цена букета из пионов — 150-200 руб. У некоторых продавцов букеты продаются по 100 рублей или 60 руб. — но уже за три цветка.
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Корреспондент altapress.ru прошелся по рынку и обнаружил милых продавщиц пионов: белых, розовых, вишневых — всяких разных. И заснял их милые букеты. Также показываем, какие душистые бутоны можно увидеть на просторах дачных участков и в собственных вазах.
Сейчас на рынках Барнаула средняя цена букета из пионов — 150-200 руб. У некоторых продавцов букеты продаются по 100 рублей или 60 руб. — но уже за три цветка.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter