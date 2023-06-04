В Цветочном городе. Фотограф показала, как Барнаул "расцвел" фиалками, сон-травой, нарциссами и не только

Ранее фотограф показала, как Барнаул и его обитатели отогревались после внезапных апрельских морозов.
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Фотограф Марина Селезенева опубликовала фотографии красивых цветов, которые можно увидеть в Барнауле — как диких, так и "прирученных". Здесь и нарциссы, и незабудки, и сон-трава и стройные яркие тюльпаны.
Ранее фотограф показала, как Барнаул и его обитатели отогревались после внезапных апрельских морозов.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter