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Жизнь

Солнце греет, возятся жучки. Фотограф показала, как Барнаул и его обитатели отогреваются после «второй зимы»

«Когда после лютой метели выходит солнце, снова начинаешь верить в то, что сейчас весна», — пишет барнаульский фотограф Марина Селезенева на своей странице в «Вконтакте». Девушка показала, как Барнаул и его обитатели понемногу отогреваются после внезапных апрельских морозов.

Снова весна в Барнауле.
Снова весна в Барнауле.
Марина Селезнёва, vk.com/ostanovka_mgnovenia

Между тем в Алтайском крае 22 и 23 апреля будет настоящая весна с потеплением до +19 градусов.

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